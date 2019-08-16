Адвокат Сергей Слеварев, представляющий интересы бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обжаловал задержание экс-главы государства.
Президент, чьи полномочия истекли, по закону не может быть задержан. Это незаконное задержание, — цитирует юриста РИА Новости.
По его словам, рассмотрение жалобы запланировано на 16 августа и пройдёт в Первомайском районном суде Бишкека.
Ранее News.ru писал, что суд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа. Экс-президенту предъявлен ряд обвинений, в числе которых попытка госпереворота, убийство и незаконные сделки с земельными участками.