Захарова назвала причину инцидента на границе Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/af80892c-be41-11eb-8891-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что инцидент на границе Армении и Азербайджана связан с отсутствием международно-правового оформления границы. Эта проблема осталась ещё с советских времён. Её слова приводит Sputnik Азербайджан.

Мы считаем, что такая проблема должна быть решена исключительно мирным, переговорным путём, — заявила российский дипломат.

Она добавила, что Москва готова помогать Баку и Еревану в процессе делимитации и демаркации границ.

Ранее исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что Ереван недоволен скоростью работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по решению приграничной проблемы с Баку. По его словам, Армения продолжит последовательно работать в направлении уточнения позиций партнёров по организации.

Политик подчеркнул, что Баку пытался спровоцировать военный конфликт и создать на территории Армении коридор в Нахичевань. Он подчеркнул, что Ереван может обратиться в Совет Безопасности ООН относительно приграничной проблемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил обращение в ОДКБ. По его словам, такое решение является необоснованной попыткой интернационализации вопроса об уточнении границ.

Ранее азербайджанский лидер рассказал, что разные политические силы Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. Алиев считает, что такие заявления попахивают реваншизмом и опасны в первую очередь для Еревана.