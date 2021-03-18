За бесплатную вакцину Киев освободит фарму от ответственности за «побочки»

https://static.news.ru/photo/36ff5c2e-882e-11eb-afc9-96000091f725_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Ради ускорения вакцинации на Украине киевские власти готовы освободить от ответственности за побочные эффекты вакцин фармакологические компании, которые их производят.

Так Киев надеется поскорее получить как можно больше доз вакцины от коронавируса, сообщил член комитета по вопросам регламента Верховной рады Павел Фролов в своём Telegram.

Проект № 5247 предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлечённых медиков за негативные последствия вакцинации, — рассказал депутат о планах Украины.

Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе вакцину Pfizer, добавил он. Комитет уже рекомендовал принять этот проект с дополнением, что в случае наступления негативных последствий государство будет осуществлять компенсационные выплаты.

Решение по этому вопросу должны принять уже в пятницу, так как после этого заседания Рада уйдёт на вынужденные коронавирусные каникулы до 13 апреля. В Киеве будет введён жёсткий карантин.

Любая вакцина в мире имеет побочные эффекты, даже если это один тяжёлый случай на миллион прививок. Поэтому информация, которая тиражируется СМИ об AstraZeneca о рисках тромбозов, может и не иметь отношения к препарату. Как ранее писал NEWS.ru, политики и журналисты ухватились за сугубо медицинские вещи и делают из них вещи с далеко идущими последствиями, они отражаются на здоровье людей и здоровье нации, подчеркнул врач и телеведущий Александр Мясников в передаче Владимира Соловьёва.