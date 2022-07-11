Южноосетинская надежда: Москва лучше знает, когда позвать Цхинвал в Россию Референдум в Южной Осетии о присоединении к РФ отложен, но не отменён, как следует из указа новоизбранного президента Алана Гаглоева

Фото: Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости

Избирательный участок в Цхинвале, Южная Осетия

На 17 июля нынешнего года был намечен референдум по вопросу об объединении Южной Осетии и России. Инициатором его стал тогдашний президент частично признанной республики Анатолий Бибилов. 8 мая нынешнего года он проиграл на президентских выборах Алану Гаглоеву, который приостановил указ предшественника о референдуме. Новая власть мотивировала это решение поспешностью Бибилова, который якобы не поинтересовался мнением Москвы на сей счёт и, вообще, допустил безграмотную формулировку — Конституция не предусматривает объединения РФ с другими странами. Но указ экс-президента об объединении не отменён, а приостановлен. Означает ли это, что нынешнее руководство Республики Южная Осетия (РЮО) намерено в будущем вернуться к этому вопросу — в материале NEWS.ru.

В Южной Осетии сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны её политики и жители гордятся, что в постсоветское время им удалось сформировать атрибуты государственной власти, республика «состоялась как независимое государство», с другой стороны, те же люди утверждают, что вхождение «разделённого народа» в состав России — извечная мечта всех осетин, которую не следует откладывать в долгий ящик.

Референдумов о независимости РЮО было уже два: 19 января 1992 года и 12 ноября 2006 года. В обоих случаях южные осетины проголосовали почти единогласно за независимый статус, но в 1992 году бюллетень состоял из противоречивых вопросов: «1. Согласны ли Вы, чтобы Республики Южная Осетия была независимой? 2. Согласны ли Вы с решением Верховного Совета РЮО от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией?» В итоге на оба вопроса почти все проголосовавшие ответили положительно. Мало кто в те тревожные для региона годы думал о подобных противоречиях. Тогдашний руководитель Грузии Звиад Гамсахурдия, как казалось, поставил перед собой цель любыми средствами стереть с политической карты страны всякое упоминание о Южной Осетии. Власти республики хватались за любую соломинку, чтобы сберечь южноосетинскую автономию и её население. Они нашли выход из противоречивой ситуации с помощью формулировки: народ Южной Осетии проголосовал за независимость с перспективой объединения с РФ.

Фото: Владимир Мукагов/ИТАР-ТАСС Референдум о признании независимости Южной Осетии 12.11.2006

Эта формула сохраняет актуальность уже 30 лет. Южная Осетия не мыслит себя без России, но войти в её состав пока не готова, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Цхинвала Вячеслав Джабиев.

Когда на исходе советской власти появились лозунги «Грузия — для грузин», нам потребовалась помощь. Осетины никогда не отворачивались от Москвы, но в то же время они были разделены между Россией и Грузией. Воссоединение — это наша историческая мечта. Но Россия в своё время приняла два законодательных акта, которые подчёркивают независимый статус Южной Осетии: в указе президента РФ от 7 мая 2016 года и в концепции внешней политики РФ, утверждённой указом президента РФ от 30 ноября 2016 года, говорится о необходимости содействовать нашей республике в укреплении её международной позиции и становлении в качестве современного и демократического государства, — напомнил южноосетинский политолог.

По словам Вячеслава Джабиева, бюджет РЮО почти на 90% формируется Москвой. Подписаны два договора о союзнических отношениях между странами о помощи во всех сферах, в том числи военной, и более ста соглашений. Экономическое положение и безопасность Цхинвала полностью обеспечиваются Москвой. Вряд ли вхождение в состав РФ даст южным осетинам ещё какие-то преимущества, заключает эксперт.

Да и Москве это вхождение может принести головную боль — процесс делимитации и демаркации границы между РЮО и Грузией не завершён, остаются спорные территории, статус которых легче в итоге определить всё-таки местным органам власти. Добавить надо и внешнеполитические аргументы: Тбилиси сохраняет конструктивные отношения с Москвой в период западных санкций.

Однако в пользу воссоединения с РФ южные осетины называют поднадоевший им пограничный фактор. На Транскавказской автомагистрали, проложенной из Северной в Южную Осетию, находятся государственные погранслужба и таможня. Граница, как признают собеседники NEWS.ru в Цхинвале, осложняет жизнь фермерам, которым больше некуда везти свою сельскохозяйственную продукцию, кроме как в населённые пункты Северного Кавказа.

Неудобства есть, таможня — одно из главных, но она не перечёркивает все преимущества независимого статуса республики, — добавляет Вячеслав Джабиев. — Чего греха таить, фактически мы и так россияне, а с юридическим оформлением можно подождать.

Фото: Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости Продавец яблок на рынке выходного дня в Цхинвале

Но всё-таки инициатива Бибилова о проведении третьего референдума в РЮО поначалу не всем показалась неудачной. Южноосетинский президент озвучил её 31 марта нынешнего года, и в тот же день объединение двух республик поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Через несколько дней в ЦИК РЮО обратилась инициативная группа в поддержку референдума с просьбой зарегистрировать её. В группу вошли экс-президент РЮО Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев и другие местные политики. А ещё через несколько дней, 8 апреля нынешнего года, инициативная группа встретилась в Цхинвале для обсуждения проведения референдума с главами Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, спикером парламента Карачаево-Черкессии, группой сенаторов и депутатов Госдумы. Все выступившие гости поддержали «стремление Южной Осетии стать частью России».

Могли ли столь высокопоставленные российские политики приехать в Цхинвал по личной инициативе? Эксперты сомневаются, что этот визит не был согласован с федеральным центром. Но тема развития не получила. Есть мнение, что она тоже имела чисто предвыборные цели — стала частью поддержки Анатолия Бибилова перед предстоящим через два дня после встречи голосованием. Хотя приезд многочисленных гостей действующему президенту победных голосов на выборах так и не принёс.

Изначально инициатива Анатолия Бибилова о референдуме была обусловлена его попыткой сохранения как политика, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

Бибилов стремительно терял популярность, проиграл президентские выборы. Эта инициатива ему не помогла. Он и ранее предлагал подобный референдум, но весь период его президентства не был конструктивным и содержательным. Поэтому для меня совершенно очевидно, эта идея уже не рассматривается в качестве рабочей, — сказал собеседник интернет-издания.

Оппоненты экс-президента в Южной Осетии оказались более категоричными в своих оценках. Депутат парламента и экс-министр иностранных дел РЮО Давид Санакоев заявил местным журналистам: «Это авантюра Бибилова. <...> Во время предвыборной кампании он ушёл с дебатов на ТВ, якобы для проведения консультаций с российской стороной, хотя выяснилось, с РФ никаких консультаций не было».

Но вряд ли экс-президент выбрал бы для своей предвыборной программы идею, которая не пользуется популярностью в обществе. Многие политики в регионе убеждены, что рано или поздно РЮО войдёт в состав РФ, другого пути у неё нет. И через десяток лет на референдуме большинство проголосует так же, как и в 1992 году.

Фото: Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости Девушка на избирательном участке в Цхинвале

Присоединение к России — принципиально важная тема для южных осетин, хотя и не без сложностей. Осуществить «вековую мечту» Южная Осетия, по всей видимости, будет стремиться в качестве самостоятельного субъекта, но как тогда быть с Северной Осетией? Нужны России две Осетии в своём составе? Возникают и другие многочисленные вопросы, как, например, бюджетного характера: некоторые политики в Цхинвале не скрывают, что их республики финансируется Москвой лучше, чем иные российские регионы.

Вопрос о вхождении в состав России может возникнуть в силу резкого изменения геополитической ситуации на Южном Кавказе, — продолжает политолог Арешев. — Например, это может произойти в силу возможных событий в Грузии, следствием которых было бы радикальное переформатирование внешней политики страны и придание ей былого радикализма и агрессивного национализма, свойственного Саакашвили.

Пока такой угрозы нет. Но геополитическая ситуация на европейском континенте, как и в мире, в последние годы в целом только осложняется. Политическое будущее Южной Осетии сегодня больше зависит от геополитики, чем от процессов внутри самой республики. Видимо, поэтому Москва деликатно напомнила Цхинвалу, что подобные инициативы не должны быть поспешными и односторонними.