Явка на выборах президента Белоруссии составила 73,4%

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На выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 проголосовали уже 73,4% избирателей. Наибольшая избирательная активность на данный момент зафиксирована в Гомельской области.

По словам зампреда Центризбиркома Белоруссии Вадима Ипатова, в Брестской области явка составила 75,11%, в Витебской — 75,05%, Гомельской — 81,87%, Гродненской — 75,66%, Минской — 72,30%, Могилёвской — 80,29%, в Минске — 58,73%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в ЦИК Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.