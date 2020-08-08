Явка на выборах президента Белоруссии составила 65,19%

https://static.news.ru/photo/a9370180-da3b-11ea-9923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

На выборах президента Белоруссии по состоянию на 14:00 проголосовали уже 65,19% избирателей. Наибольшая избирательная активность зафиксирована в Гомельской области.

По словам зампредседателя Центризбиркома Белоруссии Вадима Ипатова, в Брестской области явка составила 63,05%, Витебской — 67,35%, Гомельской — 75,83%, Гродненской — 65,75%, Минской — 64,21%, Могилёвской — 72,57%, в Минске — 52,03%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в ЦИК Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его конкурентом на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.