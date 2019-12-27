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Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиция со временем избавится от имиджа «карательного органа» и использования «палочно-галочной» системы при привлечении граждан к ответственности.

Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы, — цитирует Караева пресс-служба МВД. Он отметил, что сотрудники органов будут проводить профилактики и беседы. Эти меры направлены на...