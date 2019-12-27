Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 29 число того же месяца.
Таким образом, воскресенье, 29 декабря, будет рабочим днём по графику вторника. Всем учреждениям, независимо от форм собственности, предписано выполнить предписание президента,
Как писал NEWS.ru ранее, 31 декабря станет выходным днём в Вооружённых Cилах РФ. Соответствующее решение принял глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, рабочий день 31 декабря будет перенесён на субботу, 28 декабря.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен