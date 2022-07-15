Выгода или конфронтация: почему Казахстан позвал ушедшие из России компании Республика хочет стать территорией обхода санкций или просто извлечь выгоду из кризиса в РФ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «создать благоприятные условия» в республике для ушедших с российского рынка зарубежных компаний. По его словам, речь идёт примерно о 700 компаниях. В России это заявление было воспринято неоднозначно: звучат даже слова об обострении отношений между Москвой и Нур-Султаном. Однако российский бизнес, напротив, надеется, что юрисдикция соседней страны поможет обойти санкции.

Тихая гавань

Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан, — заявил Токаев.

По его словам, в результате этого у страны появятся хорошие возможности, чтобы нарастить производство товаров средних и верхних пределов. В России часть экспертов высказали недовольство таким заявлением. Так, экономический аналитик Эльдар Муртазин уверен, что подобная политика рано или поздно приведет к обострению отношений между Москвой и Нур-Султаном.

Казахстан напоминает Финляндию, которая хочет получать выгоды от России, на эти деньги строить экономику, но при этом проводить свою политику. Хотя между ними есть и отличия: финская экономика завязана не только на Россию, её ряд компаний достигли международного уровня, а у Казахстана ничего подобного нет, — сказал он NEWS.ru.

При этом российские власти не считают слова казахстанского главы направленными на обострение отношений с РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что любая страна, включая Россию, пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов тоже убежден, что заявление казахстанского главы ни о чем не говорит. Он обратил внимание, что Казахстан входит в единое экономическое пространство с Россией, она рассматривается как «территория нашего общего развития».

Важно на этой стадии не пытаться делать какие-то глубокомысленные выводы, а исходить из того, что перемещение капиталов, рабочей силы и остальных компонентов, связанных с производством, на территории ЕАЭС регулируется таким образом, чтобы это было максимально свободное передвижение, — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

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Более того, российские предприниматели надеются, что Казахстан станет удобной неподсанкционной юрисдикцией, благодаря которой можно будет наладить параллельный импорт. Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Юргенс уверен, что в такой конфигурации действия Казахстана пойдут на пользу обеим странам.

Если дальше будут соблюдаться некоторые правила, гласные или негласные, параллельного импорта, то это очень хорошо, выгодно и той стороне, и нашей, — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Похожее мнение высказал основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. По его словам, заявления Токаева связаны в первую очередь не с политикой, а с экономическими соображениями. Казахстан — юрисдикция без ограничений. Хотя сама по себе эта страна не так интересует большие компании, работа в ней позволит организациям сохранить российский рынок, уверен социолог.

Это одна из возможностей как-то гибко отреагировать на ситуацию. Мы сейчас все ищем возможности, — подчеркнул он.

Однако заявление Токаева может и не означать, что Нур-Султан приглашает желающих обойти санкции и работать в России, предположил Юргенс. В таком случае Казахстан просто создаст условия для релокации компаний, а параллельный импорт запустить не даст. Однако России не следует применять какое-то превентивные меры, чтобы избежать такого развития событий, уверен эксперт.

Меры предупреждения могут только напрячь общественное мнение и укрепить тех, кто в Казахстане считает, что нужно быть осторожными и заигрывать с США, Китаем. Я бы не делал неосторожных шагов, — подчеркнул он.

Мнение, что Нур-Султан не будет спешить с предоставлением России возможности обходить санкции, имеет основания. Еще в апреле первый заместитель замглавы администрации президента страны Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан будет соблюдать все санкции.

Последнее, чего мы хотим, это подвергнуться побочным санкциям со стороны США и ЕС, — отмечал он.

Позднее это заявление подтверждал и сам Токаев. По его словам, государство уже получало предупреждения: если Казахстан нарушит санкции, он подвергнется вторичным ограничениям.

Фото: akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Объемы рынка

По словам Токаева, местные власти уже работают для привлечения ушедшего из России бизнеса, но пока «в режиме совещаний и встреч», иными словами, без существенных результатов. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин смог назвать журналистам девять перемещенных зарубежных компаний. Самой значительной из них стала компания по производству видеоигр Playrix с капитализацией в $17 млрд. В списке также онлайн-банк «Тинькофф» ($6,3 млрд), компания по производству видеоигр Nexters ($1,9 млрд), сервис пассажирских перевозок InDriver ($1,2 млрд), Санкт-Петербургская биржа ($1 млрд) и другие. Как заметил министр, в Казахстане проводится большая работа по привлечению в страну именно зарубежных IT-компаний.

Но всё же казахстанский рынок в целом не готов принять наиболее крупные западные бизнес-структуры, уходящие из России, полагает руководитель общественного объединения «Казахстанский культурный центр» Всеволод Лукашев.

Переезд в Казахстан для крупных компаний не вполне возможен, поскольку их производство требует больших энергозатрат, потребления воды и других ресурсов. А они у нас ограничены. Крупному бизнесу нужен рынок сбыта. Россия располагает 146 млн людей, Казахстан — едва 20 млн. Разница существенная. Так же остро здесь будет стоять вопрос хабов — отгрузки, перемещение товаров. Существует зависимость бизнеса в Казахстане от российского. Уход «Макдоналдса» из России, например, привёл к кризису этой сети в нашей стране, она даже закрывалась на какое-то время, — заявил собеседник NEWS.ru.

На взгляд эксперта, из всех западных компаний, покидающих Россию, Казахстаном могут заинтересоваться не более 3–4 %. И они будут сюда перемещаться только ради того, чтобы окончательно не потерять российский рынок. Но переговоры всё равно ведутся активно — Касым-Жомарт Токаев серьезно поставил задачу перед правительством, добавил Лукашев.

Казахстанские собеседники NEWS.ru, напротив, подчеркивали выгоду единого экономического евразийского пространства для обеих стран с самой длинной общей сухопутной границей в мире, протянувшейся почти на 7,5 тысячи километров. Они обращают внимание, что экономики двух стран взаимозависимы, поэтому инвестиции в Казахстан станут в итоге полезными и для России.

Фото: Shutterstock

Уходя из России в Казахстан, крупный западный бизнес всё равно остаётся на территории ЕАЭС, подчеркнул в беседе с NEWS.ru главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Адиль Каукенов.

Казахстанская экономика, безусловно, намного меньше российской. Президент Казахстана не в первый раз говорит о том, что наша страна может побороться за те зарубежные компании, которые вынуждены покинуть Россию, но хотят остаться на территории Евразийского союза и постсоветского пространства. А некоторые такие компании сами обратили внимание на Казахстан, и наша страна готова их принять с распростёртыми объятиями — это ведь новые проекты, идеи, финансы. К тому же у нас нет таможенных пошли в рамках ЕАЭС, достаточно лояльное налоговое законодательство, высокий уровень цифровизации. А у западных фирм, в свою очередь, есть опыт работы на постсоветском пространстве, они знают, что казахстанские и российские экономики высоко интегрированы друг в друга, говорит собеседник NEWS.ru.

Эксперт убежден, что подобным компаниям в его стране будут предоставлены максимально благоприятные условия. Рост экономического потенциала ЕАЭС — это благо для всего союза. От непонимания этого страдает общая интеграция: другие страны, смотрящие в сторону ЕАЭС, могут задуматься, видя, как, например, запрещают беспошлинный ввоз сахара из РФ в Казахстан, напомнил эксперт, призвавший не поддаваться «нездоровым осуждающим информационным шлейфам» вокруг отношений между Москвой и Нур-Султаном.

Собеседники из Казахстана не скрывали, что их страна не избавлена от экономических амбиций, но не настолько, чтобы конкурировать с Россией — даже несмотря на то, что казахстанская экономика на постсоветском пространстве остаётся второй по объёмам ВВП.

Источник NEWS.ru, близкий к властям Казахстана, подчеркнул: слова Токаева не должны беспокоить россиян, так как это не политическое, а сугубо экономическое заявление. По его словам, Россия сейчас ищет любые возможности для «жизни в жестких санкционных условиях», и если Нур-Султан их предлагает — «надо работать, и всё».

Токаев подрядился быть президентом Казахстана, а не контрактником в зоне специальной военной операции, это надо четко понимать и различать, даже на медийном уровне, подчеркнул собеседник.

По его словам, если Россия будет идти по пути эскалации, это может привести к выходу Казахстана из единого экономического пространства. В таком случае количество союзников Москвы в мире сократится, а страна останется с двойными санкциями: «одни ввели станы Запада, другие введет Россия сама, потому что кто-то ей нравится или не нравится».