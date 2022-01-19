Всё, что нажито непосильным трудом

После трёхнедельного отсутствия на публике бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил впервые с начала протестов с видеообращением. Заявив, что вся власть в стране — у президента Касым-Жомарта Токаева, что никакого конфликта в элитах нет, а сам он находится на «заслуженном отдыхе» в столице. Однако кое о чем Нурсултан Назарбаев, конечно, не сказал. Такие вещи вообще публично не делаются...

Как бы кто ни называл драматические события в Казахстане в начале января — «раскол элит», «борьба кланов», «иностранное вмешательство» — сейчас, в краткосрочном плане можно сказать, что «инцидент исчерпан». Президент Токаев не без помощи со стороны ОДКБ консолидировал власть. И бывший президент Назарбаев это подтвердил, не упомянув даже тот факт, что еще месяц назад он, пенсионер с 2019 года, как он теперь говорит, был пожизненным главой Совета безопасности страны, и ему подчинялись все силовики. Также, что интересно, Назарбаев не упомянул ни словом краткосрочный ввод войск ОДКБ, а в качестве главного «напутствия» новому лидеру отметил важность «беречь независимость страны, как зеницу ока». Не социальную справедливость и не политическую стабильность даже, а именно независимость.

Токаев уже давал понять, что вскорости можно ожидать передела собственности: мол, при прежнем правителе появились очень богатые люди, появились они благодаря близости к власти, и теперь пришла пора делиться с народом. Можно предположить, что примирительное (по отношению к тезису «раскол элит») заявление Назарбаева означает, что ему удалось уже оговорить какие-то гарантии безопасности для себя и своих близких, и теперь идет торг о разделе и переделе каких-то ключевых активов. Притом основные параметры его, видимо, определены по итогам закулисных переговоров, приемлемое для всех окончание которых Назарбаев и зафиксировал своим обращением.

Нурсултан Назарбаев akorda. kz/Global Look Press/Global Look Press

Концентрация активов в Казахстане большая: не более чем 200 семей контролируют половину всех национальных богатств страны. Большинство из этих семей прямо или косвенно связаны с кланом Назарбаева. Уже пролетела и «первая ласточка»: компания зятя Назарбаева Тимура Кулибаева Joint Resources продала долю в производителе аммиака «Казазот». Также свои доли продали близкие ему бизнесмены Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев. В общей сложности продано 85% акций «Казазот», покупателем выступило казахстанское ТОО Kazakhstan Petrochemicals. Надо полагать, сумма сделки была не максимальная в сложившихся условиях.

Тимур Кулибаев (муж средней дочери Назарбаева Динары) до недавних пор занимал первую строчку рейтинга самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Последние восемь лет он возглавлял национальную палату предпринимателей «Атамекен», но на днях сложил с себя полномочия. Пока он сохранил лишь пост главы Олимпийского комитета Казахстана.

Старшая дочь Елбасы Дарига Назарбаева с 2019 года возглавляла верхнюю палату парламента. Но в мае 2020 года Токаев досрочно прекратил ее сенаторские полномочия, она перебралась в нижнюю палату парламента, но с 12 января и там не появляется. Дарига, по информации казахстанских СМИ, два года живет в гражданском браке с Кайратом Шарипбаевым, который сразу после сближения с дочерью Назарбаева стал председателем правления компании «Казахгаз». 15 января он был снят с этой должности.

Младшая дочь Алия Назарбаева занимается искусствами, а вот её муж Димаш Досанов возглавлял правление нефтетранспортной компании «КазТрансОйл». Он лишился этого поста 15 января 2021 года.

Племянник Назарбаева Самат Абишев до недавних пор был первым заместителем председателя Комитета нацбезопасности Казахстана, но теперь лишился этого поста. Комитет национальной безопасности возглавлял до недавнего времени Карим Масимов, бывший премьер, доверенное лицо Назарбаева. Сейчас он арестован по обвинению в госизмене. Его брат Нурлан Масимов был начальником полиции Павлодарской области. На днях ушёл в отставку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

О каких же активах в распоряжении клана бывшего президента, правившего страной (с учетом советского периода) 32 года, идёт речь?

Средняя дочь Назарбаева Динара Кулибаева вместе с мужем Тимуром, помимо вышеупомянутых активов (с которыми уже пришлось расстаться), являются держателями контрольного пакета акций «Халык банка», крупнейшего в стране, рыночная стоимость которого приближается к 2,8 млрд долларов. А ещё паре принадлежит, в частности, трехуровневая вилла в Швейцарии площадью 3200 кв.м, с 25-метровыми крытым и открытым бассейнами, спа-центром. Виллу они приобрели в 2009 году за 75 миллионов долларов.

Согласно ранее проведенным «раскопкам» западной прессы, только члены семьи Назарбаева за последние 20 лет совершили покупки недвижимости в Европе и США (всего в шести странах) на сумму не менее 785 миллионов долларов. Несколько объектов на текущий момент уже проданы, в том числе квартиры общей многомиллиардной стоимости в США, купленные братом Назарбаева Болатом. Расследователям не удалось еще установить цену обширного испанского поместья (около 20 гектаров на Коста-Браве), принадлежащего Кулибаеву.

Старшая дочь Назарбаева Дарига вместе с сыном Нурали имеют недвижимость в Великобритании на общую сумму, по оценкам тамошней прессы, не менее 140 млн долларов, включая «дом Шерлока Холмса» на Бейкер-стрит 221b в Лондоне. В 2020 году Дарига выиграла суд против британской уголовной полиции, обвинявшей её в том, что средства на недвижимость примерно в 80 млн долларов якобы «неизвестного происхождения» (по недавно принятому закону, активы, приобретенные на такие средства, подлежат конфискации). Дарига доказала, что она эти деньги заработала законно как предприниматель. Тут надо заметить, что её бывший муж, бежавший из страны после обвинений в коррупции и убийстве, Рахат Алиев, умер в австрийской тюрьме в ожидании суда в 2015 году.

pexels.com

Младшая дочь Алия (та, которая замужем за бывшим гендиректором национального оператора магистральных трубопроводов Казахстана «КазТрансОйл» Димашем Досановым) в последние годы вывела из Казахстана больше 300 млн долларов, потратив их на покупку дома в Лондоне стоимостью более 10 млн. долларов, самолета Challenger Bombardier стоимостью около 25 млн долларов, а также контрольного пакета в швейцарском банке CBH. Накануне видеообращения Назарбаева она сделала запись в соцсетях, смысл которой состоит в том, что, мол, Токаев отбирает у её семьи все, что нажито «непосильным трудом». Однако затем он был удалён.

По данным западной прессы, первые «семейные счета» клана Назарбаевых в Швейцарии были открыты в самом начале существования независимого Казахстана, когда только за два первых года из страны на эти счета было выведено около 1,1 миллиарда долларов.

Из других «приближенных». Кайрат Бонабаев, тесть внука Назарбаева Айсултана, имеет активы в коммерческой недвижимости, ему принадлежит франшиза McDonald's в Казахстане и Белоруссии, есть обширные интересы в других секторах экономики. Булат Утемуратов, бывший помощник Назарбаева (принадлежит, как и Елбасы, к «Старшему Жузу») имеет интересы в недвижимости, банковском секторе и телекоммуникациях. Ему же принадлежит доля акций транснационального сырьевом гиганте Glencore и филиал британской школы Haileybury в Казахстане.

Булат Утемуратов BulatUtemuratov/facebook.com

При том что богатство властной верхушки Казахстана выглядело явным проявлением коррупции, это никак не портило отношения этой страны с Западом. Они, как правило, не были обременены никакими занудными лекциями насчет «транспарентности». На сайте Госдепартамента США в справке об отношениях с этой страной не сказано ни одного худого слова. Один сплошной позитив. Между странами «установлены прочные и широкомасштабные двусторонние отношения», особо высоко отмечено сотрудничество в области ядерного нераспространения и то, что Казахстан уничтожил (при помощи США) всю соответствующую инфраструктуру, оставшуюся в наследство от СССР, включая Семипалатинский полигон. И передав США около полутонны оружейного урана. Силы безопасности Казахстана получают средства от Международной программы военного образования и обучения США, Программы иностранного военного финансирования, Программы гуманитарной помощи при стихийных бедствиях и гражданской помощи за рубежом, Фонда инициативы Уэльса, Инициативы глобальных миротворческих операций и Программы наращивания потенциала партнеров. Казахстанские военные участвуют в финансируемых США военных учениях, таких как «Степной орел», «Викинг», «Стремительный лев» и «Шанти Прайас». Республика является активным участником программы «Партнерство ради мира» с НАТО.

С 1992 года в Казахстане активно работает Агентство международной помощи США (USAID), через которое с тех пор было инвестировано в разные проекты в Казахстане более 700 миллионов долларов. Сферы такого инвестирования самые различные. Вот только самые свежие примеры. Это и «Демократия, права человека и управление» (включая борьбу с коррупцией), это и «обучение более 300 судей и членов судебной системы на основе передового опыта США и международного права» (в партнерстве с Верховный судом Казахстана, между прочим), каковые усилия, как утверждается, «помогли укрепить доверие общества к судебной системе и помогли Правительству Казахстана в проведении судебных реформ». Это и «техническая поддержка местным негосударственным СМИ». Это и (в партнерстве с Международной организацией по миграции) содействие принятию соглашения 2020 года между Казахстаном и Узбекистаном о защите прав рабочих-мигрантов. USAID участвовало в предоставлении технической помощи в модернизации энергетического сектора и экологическим проектам, в том числе по переходу на возобновляемые источники энергии и повышению эффективности использования водными ресурсами. Даже фермерам одной из западных областей (откуда начались недавние беспорядки) достались гранты USAID на борьбу с последствиями засухи.

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Взаимный товарооборот с США у 20-миллионного Казахстана вроде бы невелик — 2 млрд долларов в 2019 году. Но, во-первых, это немногим меньше, чем у России с 85-миллионным Ираном. А во-вторых и в-главных, американские (не только, впрочем) компании инвестировали в Казахстан десятки миллиардов долларов, сконцентрированные в основном в нефтегазовом секторе (там не устанавливали таких ограничений на иностранные инвестиции, какие были введены в свое время России).

Постсоветский Казахстан всегда отличался высокой инвестиционной привлекательностью, занимая достойные позиции в соответствующих международных рейтингах. За 30 лет объем только ежегодно (!) привлекаемых прямых инвестиций вырос более чем в 13 раз и по итогам 2020 года превысил 17 млрд долларов, тогда как в 1993 году он достиг 1,3 млрд. Суммарный объем поступивших прямых инвестиций за период 1993-2020 годов превысил 365 млрд долларов. В последние 20 лет произошел вообще рывок в привлечении капитала, достигнув пика в 29 млрд долларов в 2012 году (средний годовой объем в 2001-2020 годах составил 17,6 млрд долларов)

Основные «вкладчики» в экономику Казахстана (на примере 2020 года) один другого достойнее: на первом месте Нидерланды (5,1 млрд. долларов, 30,1%), на втором США (2,24 млрд, 13,12%), далее Швейцария (1,7 млрд, 10,4%), Россия лишь на четвертом месте с 1,2 млрд. долларов. (7,09%), опережая, впрочем, Китай (0,96 млрд. долларов, 5,62%) и Великобританию (0,85 млрд, 5%).

Вот оно, главное объяснение тому, что проблемы неконтролируемых доходов руководства Казахстана применительно никогда особо Западом на официальном уровне не педалировались. Хотя на уровне НКО, конечно, разоблачающих публикаций много. Но в основном зарубежных. Всякую оппозицию внутри страны Нурсултан Назарбаев давно загнал «под плинтус». Но этого на Западе тоже практически не заметили. В том числе не замечал и бывший британский премьер Тони Блэр, который долгое время был советником первого президента независимого Казахстана.

Теперь президенту Касым-Жомарту Токаеву придется как-то разбираться со всем этим наследством. Но это уже другая история...