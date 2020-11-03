ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

https://static.news.ru/photo/3cd769a6-1d9a-11eb-9a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Вооружённые силы Армении в ночь на 3 ноября открыли огонь по позициям азербайджанских военных на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно данным ведомства, стрельба велась из миномётов и стрелкового оружия.

3 ноября с 00:25 по 04:45 с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник обстреливал позиции наших подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, — говорится в сообщении министерства.

Как писал NEWS.ru, ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что практика использования фосфорных боеприпасов широко распространена в Армении. По его словам, азербайджанские власти пригласили представителей ОБСЕ и военных атташе, с участием которых боеприпасы были обезврежены.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.