Володин рассказал о выгоде создания Союзного государства Белоруссии и РФ

https://static.news.ru/photo/a0ccde84-d8c9-11ea-939c-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что Союзное государство Белоруссии и России отвечает интересам народов обеих стран. Интеграция, по его словам, остаётся приоритетным направлением сотрудничества.

Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом, — сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

Спикер напомнил, что у стран «общие приоритеты в оборонной политике»:

Мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. Однако некоторые видят в шагах по дальнейшей интеграции создание по сути единой страны.

В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии.

Активизировавшаяся было интеграция застопорилась несколько месяцев назад. При этом 4 февраля 2020 года на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство.

Накануне Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону назвал неправдой сообщения о том, что ему предлагали пост спикера Госдумы в обмен на согласие объединить страны. Он также отверг версию, высказанную ранее главредом «Эха Москвы» Алексем Венедиктовым. Гордон пересказал слова российского журналиста о том, что после встречи с Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко «взял того за пуговицу» и сказал, что готов стать вице-президентом объединённого государства при президентстве Путина при условии, что на следующий год они поменяются ролями, писал NEWS.ru.