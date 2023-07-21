Военный эксперт рассказал, какие суда ВМФ будут задерживать в Черном море Военэксперт Гундаров допустил удары по судам в Черном море в случае неподчинения приказам ВМФ РФ

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Если иностранное судно в нейтральных водах Черного моря откажется от досмотра или не подчинится приказу ВМФ РФ, российский боевой корабль имеет право открыть предупредительную стрельбу, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Владимир Гундаров. Но если и после этого судно не остановится, то военному кораблю не останется ничего, кроме как применить оружие на поражение, подчеркнул он.

Открывать огонь на поражение в нейтральных водах российский боевой корабль может после неподчинения его приказам. До этого он должен произвести предупредительную стрельбу, или перерезать ход судно, обойдя его. Действовать так надо независимо от того, под каким флагом идет это гражданское судно, — сказал Гундаров.

Эксперт отметил, что после окончания «зерновой сделки» в Босфоре прекратили работу наблюдатели, которые проверяли суда на предмет незаконного провоза оружия. Поэтому военно-морские силы РФ могут задерживать суда, если на них обнаружено оружие или беспилотные аппараты. По его словам, эта процедура не противоречит международной практике. Он добавил, что

Если наша досмотровая группа обнаружит на борту оружие или безэкипажные средства, то мы должны потребовать, чтобы судно вернулось в свой порт. Но мы имеем право и задержать судно, проводить его в наш порт и сообщить об этом МИД РФ, чтобы он провел дальнейшее разбирательство, — рассказал эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что военно-морские силы РФ имеют право топить суда в Черном море, если те будут замечены в попытке атаковать российские объекты.

Хакерская группа RaHDit ранее обнародовала карту с маршрутами гражданских судов, которые могли быть использованы для запуска морских беспилотников, атаковавших Крымский мост. Судя по снимкам, в операции могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

В ответ компания Beks Shipmanagement & Tradings S.A. заявила о непричастности своего танкера Beks Loyal к атаке на Крымский мост. Как утверждает судовладелец, в момент подрыва судно находилось далеко от места происшествия.