Военные из РФ примут участие в разминировании местности в Нагорном Карабахе

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Подразделения Международного противоминного центра российского Министерства обороны примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По её данным, самолёты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации ВКС России доставили в регион более сотни специалистов, а также технику, вооружение и служебных собак противоминного центра для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Карабахе.

В министерстве рассказали, что военнослужащие совершат марш-бросок из Еревана через Горис к Степанакерту. По прибытии в пункт назначения специалисты начнут инженерную разведку, а после — разминирование местности, дорог и объектов, а также приступят к уничтожению взрывоопасных предметов, передаёт РИА Новости.

В состав подразделений Международного противоминного центра входят только контрактники. Эти отряды способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях. При этом специалисты способны находить и обезвреживать взрывные устройства как вручную, так и с применением расчётов минно-разыскной службы, робототехнических средств.

В ночь на 10 ноября Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал о том, что МЧС России готовится отправить в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей. Это может произойти уже в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе министерства.