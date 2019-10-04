Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вооружённые силы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявили об успешной ликвидации тяжёлого беспилотника украинской армии в пригороде Донецка.

Предотвращён очередной акт террора в отношении мирных жителей Старомихайловки, где был уничтожен БПЛА типа «квадрокоптер», который нёс на себе мину калибра 60 мм натовского образца, — приводит слова представителя Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя РИА Новости.

Украина рассматривает вариант физической изоляции ДНР и ЛНР как альтернативу урегулированию конфликта в Донбассе, сообщал News.ru. Киев может построить разделительную стену и оставить самопровозглашённые республики без света, воды и газа. Украинские власти называют такую стратегию «досрочным замораживанием конфликта».

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