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Депутаты Хмельницкого областного совета потребовали не допустить исполнения документа, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины — «формулы Штайнмайера».

Парламентарии после заседания облсовета опубликовали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде, передаёт РИА Новости. Не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни при так называемой «формуле Штайнмайера»,...