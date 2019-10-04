https://static.news.ru/photo/2f669df8-e76f-11e9-803b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Вооружённые силы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявили об успешной ликвидации тяжёлого беспилотника украинской армии в пригороде Донецка.
Предотвращён очередной акт террора в отношении мирных жителей Старомихайловки, где был уничтожен БПЛА типа «квадрокоптер», который нёс на себе мину калибра 60 мм натовского образца, — приводит слова представителя Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя РИА Новости.
Украина рассматривает вариант физической изоляции ДНР и ЛНР как альтернативу урегулированию конфликта в Донбассе, сообщал News.ru. Киев может построить разделительную стену и оставить самопровозглашённые республики без света, воды и газа. Украинские власти называют такую стратегию «досрочным замораживанием конфликта».