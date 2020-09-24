Военная техника выехала в центр Минска

https://static.news.ru/photo/086eedec-fe7d-11ea-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Колонна военных грузовиков, спецтехники и автозаков выехала из минского микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск, и направилась к центру города. При этом оппозиция не анонсировала крупных протестных акции на 24 сентября.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Утром в белорусской столице не проходило протестных мероприятий. Днём жители города начали выстраиваться в цепи солидарности на проспекте Независимости и возле Парка высоких технологий.

Также 24 сентября студенты вышли на протесты у корпусов своих университетов. Так, у главного корпуса Минского лингвистического университета собрались ученики, преподаватели и выпускники, которые пели песни и выкрикивали лозунги. Аналогичное мероприятие прошло в Белорусском государственном университете. Учащиеся Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники в свою очередь устроили сидячую акцию на ступенях здания вуза.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Инаугурация, которую из-за этого посчитали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.