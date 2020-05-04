Власти ДНР ввели наказания за фейки о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/ca02f23c-8e3e-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики ввели уголовную ответственность за публичное распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Министр информации ДНР Алексей Акутин сообщил об этом в своём Telegram-канале. За распространение фейков о коронавирусе предусмотрены штрафы в размере от 300 до 700 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

В случае если недостоверная информация нанесла вред здоровью, распространителю грозит до трёх лет тюрьмы. Если фейки каким-то образом повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, максимальное наказание за распространение составит пять лет заключения.

В ДНР отмечено 128 случаев заражения коронавирусом при четырёх летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, 22 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в Луганской народной республике.