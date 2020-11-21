Власти Белоруссии заявили об опасности санкций для страны

https://static.news.ru/photo/15ef4630-2cfc-11eb-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look press

Призывы к экономическим санкциям по отношению к белорусским властям со стороны противников президента Александра Лукашенко представляет большую опасность для страны в целом, заявил министр иностранных дел государства Владимир Макей.

Эти призывы к экономическим санкциям в моём понимании не просто большая глупость — это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесёт благо, то он глубоко ошибается, — сказал он.

Политик отметил, что Минск будет обсуждать с европейскими политиками ситуацию. Он уверен, что у иностранных властей «больше понимания» о том, стоит ли действовать таким образом. При этом, по его словам, если кто-то «захочет пожара в нашем регионе», Минск придумает ответ.

И вот тогда уже жарко будет и вокруг Беларуси, скажем так, — подчеркнул министр

Макей отметил, что в настоящий момент в стране всё не идеально и он тоже выступает за перемены, но не через революцию, уличное давление шантаж или угрозы.

Моё глубокое убеждение: революция — это всегда смерть, кровь и слёзы. И мы это видим сейчас — к чему призывают эти революционеры: «давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей» и так далее. Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несёт лишь благо? — отметил дипломат в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он выразил уверенность, что революция принесёт в страну только хаос и анархию и это погубит государство.

22 ноября в Минске прошла традиционная воскресная акция протеста, участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах в шестой раз президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В этот раз горожане изменили формат проведения акций. Теперь протестующие собирались небольшими группами в своих дворах и двигаются на точки сбора. На месте они объединяются в колонны и направляются в центр города, где все колонны должны объединиться.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.