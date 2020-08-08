Видеозапись стрельбы по протестующим в Минске появилась в Сети

https://static.news.ru/photo/2805ac1c-daca-11ea-99ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Любительскую съёмку, на которой видно, как силовики стреляют в движущихся по улице участников акции протеста в белорусской столице, выложили в Интернет.

Запись сделана сверху, очевидно, из окна жилого дома. В кадр попал заслон из сотрудников правоохранительных органов и техники, слышны звуки выстрелов. Ролик опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE.

Как сообщается, правоохранители использовали резиновые пули.

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК в ночь на 10 августа, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи осматривают улицы, на которых проходили акции протеста в белорусской столице. Оперативно-следственная группа прибыла в центр города и просит прохожих покинуть улицы и не мешать осмотру.