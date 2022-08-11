Веры больше нет: карабахские армяне отвернулись от российских миротворцев В Ереване обвиняют Москву в невыполнении обязательств. Но затягивание подписания мирного договора уже начинает играть против Армении

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

После того как армия Азербайджана провела операцию «Возмездие» против армянских военных формирований, присутствующих на территории Карабаха вопреки трехстороннему соглашению, в Ереване вспыхнула новая волна протестов. Теперь там обвиняют российских миротворцев в неспособности защитить карабахских армян. В частности, у здания правительства в Ереване прошла акция в поддержку армянских населенных пунктов, расположенных в районе Лачинского коридора (единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией). Участники потребовали ввести в регион «многонациональную миротворческую миссию». Последняя эскалация напряженности, по мнению значительной части армянского общества, подорвала доверие республики к России. Тем временем в Баку, как и ранее, требуют строгого выполнения трехсторонних договоренностей, которые предполагают вывод армянских сил из Карабаха.

Доверие подорвано

О настроениях в Армении рассказал в соцсетях оппозиционер Тигран Петросян. По его словам, жители Карабаха, вернувшиеся за последние два года в свои дома, поверили не заверениям «местной власти», а России.

Доверие к русским там было огромным! — написал он. — Однако события послевоенного периода, а в частности последняя эскалация, значительно подорвало доверие жителей по отношению к российским миротворцам. Общество в Арцахе (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) ищет ответы на некоторые вопросы, чтобы определить свою дальнейшую судьбу.

Вопросов у армянского общества немало. Однако важно понимать, что у российских миротворцев, введенных в Карабах после подписания трехстороннего заявления лидерами России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года, нет четкого мандата на выполнение каких-либо действий в регионе. Поэтому наличие в регионе миротворческих сил, как это доказал Баку, не является гарантией безопасности для тех, кто, с точки зрения Азербайджана, нарушает условия соглашения. После 3 августа, когда был убит азербайджанский военный Анар Кязымов, Баку провел силовую операцию под названием «Возмездие». В Кремле по этому поводу лишь призвали обе стороны к выполнению трехсторонних соглашений, не более того.

После завершения спецоперации премьер-министр Армении Никол Пашинян сначала высоко оценил российскую миротворческую операцию, но затем осторожно попросил согласовать детали ее работы. Впрочем, Москва к этому предложению армянского премьера отнеслась скептически.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать, — сказал шеф российской дипломатии Сергей Лавров.

Действительно, что конкретно хочет обсудить с Москвой армянская сторона — непонятно. Согласно трехсторонним договоренностям, Армения взяла на себя обязательство вывести вооруженные формирования с территории Карабаха параллельно с вводом туда миротворческого контингента. Главной причиной вспыхивающих там регулярно боестолкновений становится не бездействие миротворцев, а свое понимание армянской стороной пунктов подписанного ею договора, о чем регулярно заявляет Баку. Москва прямо не говорит об этом, но прозрачно намекает, что и Армения, и Азербайджан сами должны проявлять стремление к миру.

Мы требуем от Армении прекратить эти провокации, — сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя новое обострение. — Армения должна полностью выполнить свои обязательства и впредь не прибегать к подобным действиям. Подход Азербайджана к этому вопросу ясен. Территориальная целостность Азербайджана будет полностью обеспечена. Азербайджан не допустит присутствия незаконных армянских вооруженных формирований на своей суверенной территории. Это требование остается в силе.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дорога раздора

Накануне проведения операции «Возмездие» Азербайджан заявил об окончании строительства своей части дороги — альтернативы Лачинскому коридору.

Прокладка этой трассы, а точнее альтернативы существующему Лачинскому коридору прописана в трехстороннем соглашении. Так, согласно шестому пункту документа, новая дорога заменит часть действующего Лачинского коридора, таким образом обеспечив возвращение под контроль Азербайджана города Лачин и прилегающих сёл, после чего предусматривается передислокация российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Однако в Ереване в миролюбивые порывы Баку не верят. Армяне считают, что Азербайджан не согласовал маршрут с ними, хотя обязался это сделать. С другой стороны, этот трехлетний период завершается в следующем году, при этом сомнительно, что власти Азербайджана стали бы согласовывать план строительства какой-либо дороги на собственной территории с властями Армении.

У армянской стороны возмущение также вызывает и молчание Москвы, которая, кстати, тоже заявила о важности скорейшего запуска новой дороги. Справедливо отметить, что в этом вопросе армянская сторона не уклоняется от выполнения своих обязательств и обещает достроить свою часть маршрута весной следующего года. Но азербайджанская сторона сомневается, что армяне успеют это сделать в указанные сроки и подозревает, что Ереван опять тянет время.

Строительство новой дороги без согласования с армянской стороной наводит на мысли, что Баку проводит самостоятельную политику или действует по договоренности с Москвой, заявил в беседе с NEWS.ru глава Армянского института международных проблем и безопасности Степан Сафарян. При этом, по его словам, молчание российских миротворцев говорит о том, что все было согласовано с ними, а мнение Еревана было проигнорировано.

Весной этого года азербайджанская армия захватила село Парух (армянское название села Фаррух. — NEWS.ru). Российские миротворцы попросили «армию обороны Арцаха» отступить от позиции, чтобы ее заняли азербайджанцы. Это был первый тревожный сигнал, — признается Сафарян. — Армянские власти обсуждали этот вопрос с российским лидером [Владимиром Путиным]. Был даже поставлен вопрос расследования поведения российских миротворцев... Тогда российская сторона не обратила внимания на просьбу армян, и этот факт негативно приняли в нашем обществе, — признается Сафарян.

В очередной раз российские военные проигнорировали просьбу Еревана, когда глава МИД Армении попросил увеличить состав миротворческого контингента, говорит армянский эксперт. Российский министр Лавров заявил тогда, что ведомство не получало никакого письма.

Армяно-российские отношения сейчас очень тревожные. Армянское общество считает, что в Нагорном Карабахе в настоящее время все зависит от российских миротворцев. С одной стороны, в Ереване понимают, что российские миротворцы — один из важнейших гарантов безопасности армян, проживающих там. Но, с другой стороны, никакие действия, письма, обращения — ничто не влияет на ситуацию. Это очень тревожно и опасно, — сказал Сафарян.

При этом он отметил, что пока неизвестно, какие шаги будут приняты со стороны правительства Армении. Однако не исключено, что армяне могут обратиться к международным структурам. В целом и ранее Ереван демонстрировал свое желание активно сотрудничать со странами Запада в контексте карабахского урегулирования. При этом экспертам любой стороны очевидно, что цель западных политиков — ослабить позиции России.

Это и есть главная цель армянских властей, сказал NEWS.ru глава Центра политических исследований в Баку Мубариз Ахмедоглу. Он считает, что, воспользовавшись возможностью, армяне проводят антироссийскую политику, пытаясь получить определенные дивиденды от Запада.

У российских миротворцев нет никакой функции защитить карабахских армян. Они должны обеспечить безопасность живущих на определенных территориях карабахского региона. Именно армяне начали развал СССР в конце 1987 года, начиная карабахский конфликт. Их деятельность завуалированно по сути является антироссийской. Они занимаются очернением миротворческих сил, — отмечает Ахмедоглу.

Он подчеркнул, что Азербайджан во всех действиях принимает во внимание роль России, потому что двум странам важно учитывать интересы друг друга и действовать сообща.

Баку остановил операцию «Возмездие», как сообщил МИД Азербайджана, после обращения посредников. Понятно, что и Москва, и европейские столицы выступают за мирный процесс, и, судя по всему, послали Азербайджану соответствующие сигналы. Но очевидно и другое — Москва отчетливо дает понять Еревану необходимость соблюдать трехсторонние договоренности, ведущие к подписанию мира с Баку. Как показывают последние события, затягивание мирного урегулирования вовсе не дает правительству Никола Пашиняна дополнительное время, а наоборот, ослабляет позиции Армении. Азербайджан пообещал и впредь действовать решительно в случае инцидентов на границе, и никто — ни Москва, ни страны Запада — против этого не выступили.