Верховная рада приняла президентский закон о всеукраинском референдуме

https://static.news.ru/photo/fd67fa5a-5fdf-11eb-8a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Президентский закон о всеукраинском референдуме принят Верховной радой. Документ предусматривает возможность электронного голосования. Для его вступления в силу он должен быть подписан президентом страны Владимиром Зеленским.

Закон был принят при поддержке 255 парламентариев, тогда как необходимый минимум составлял 226 голосов. Как отмечают украинские СМИ, законопроект позволяет вынести на референдум вопрос о ратификации международного договора об изменении территориальных границ Украины. Примечательно, что ранее была отклонена правка депутата Александра Матусевича, который предлагал уточнить, что речь должна идти лишь об увеличении территории Украины. Поскольку это предложение не было поддержано, теоретически, на референдуме может обсуждаться вопрос об уменьшении территории.

Также, в соответствии с законодательством, предметы референдума могут касаться изменений в конституции, вопросов общегосударственного значения. Не могут быть вынесены вопросы, которые допускают противоречие положениям конституции, а также общепризнанным нормам международного права.

Не допускается обсуждение вопросов, касающихся ликвидации независимости страны, нарушения её суверенитета и территориальной ценности, а также создания угрозы нацбезопасности и разжигания вражды на расовой, религиозной или межэтнической почве. Стоит отметить, что законопроект предусматривает вынесение на референдум лишь одного вопроса.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская служба внешней разведки признала Россию главной угрозой национальной безопасности. Разведка Украины считает, что Россия пытается удержать республику в сфере своего влияния и препятствует тому, чтобы темпы развития экономики и уровень жизни на Украине были выше, чем в РФ. Также в тексте доклада говорится, что российская сторона хочет решить демографические проблемы за счёт украинцев.