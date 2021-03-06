ВДВ России и Белоруссии проведут учения под Минском

https://static.news.ru/photo/dd03809e-c86e-11ea-9791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белоруссия и Россия проведут совместные учения Воздушно-десантных войск и белорусских Сил специальных операций (ССО) в марте 2021 года. Об этом сообщили в Минобороны России.

9-20 марта военные соберутся на полигоне Поливно под Ульяновском. Манёвры посвящены миротворческой тематике, довили в ведомстве.

Активная фаза учений пройдет в период с 16 по 19 марта. Всего в учениях будет задействовано более 400 военных и около 100 единиц боевой и спецтехники Ульяновского соединения, от белорусской стороны — более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО, — отметили в Минобороны.

Также для учений задействуют ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8АМТШ.

Под Минском пройдут параллельные манёвры 15-27 марта. На полигоне Осиповичский в тактических учениях от России примет участие 90 военных, от ССО Белоруссии — 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2021 году Министерство обороны РФ проведёт масштабные океанические учения в дальней морской зоне. Подготовка к ним уже началась.