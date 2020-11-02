Вассерман не исключил цветной революции в Молдавии

https://static.news.ru/photo/6a327afa-1d07-11eb-95b0-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Ситуация вокруг президентских выборов в Молдавии может спровоцировать цветную революцию. Такое мнение выразил политический эксперт Анатолий Вассерман.

По итогам первого тура голосования бывший премьер-министр страны, руководитель проевропейской Партии действий и солидарности Майя Санду набрала 36,16% голосов, опередив действующего президента Молдавии Игоря Додона — его поддержало 32,61% избирателей. Согласно избирательному законодательству, для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов — таким образом, оба кандидата прошли во второй тур голосования.

По словам Вассермана, итоговое положение будет зависеть от того, как распорядятся своими голосами другие участники президентской гонки, выбывшие после первого тура. Эксперт отметил также, что результаты социологических опросов говорят о хороших шансах Додона сохранить пост.

Против действующего президента, по мнению специалиста, выступает фактор пандемии коронавируса, которая разразилась уже после того, как Майя Санду ушла с поста премьер-министра. Таким образом, народ возлагает вину и ответственность за ситуацию с коронавирусом в стране на действующего лидера.

Вассерман сравнил происходящее в Молдавии с ситуацией в Белоруссии, где граждане протестуют против итогов президентских выборов. В августе действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, с большим отрывом опередил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую и выиграл выборы. Протестующие, однако, считают результаты голосования сфальсифицированными. Вассерман предполагает, что в Молдавии в случае победы Додона подобный сценарий не повторится и вероятна цветная революция.

Скорее всего, всё решится значительно быстрее. В Белоруссии Александр Лукашенко пошёл на противостояние с провокаторами, а у Додона, боюсь, на это решимости не хватит. Кроме того, в отличие от Белоруссии, Молдова сейчас парламентская республика, а не президентская, и силовые структуры менее зависимы от президента. Соответственно, у румынизаторов шансов на силовой захват власти больше, — приводит слова эксперта «Царьград».

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция зафиксировала сотни нарушений в ходе состоявшихся в воскресенье в Молдавии президентских выборов. Как заявила Майя Санду, она увидела много попыток «украсть выборы».