В Верховной раде назвали Украину «ковидным гетто»

https://static.news.ru/photo/c59fb7fa-bccb-11ea-97c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина закрывает крупные города на карантин один за другим и превращается в «ковидное гетто». Такое мнение на пленарном заседании Верховной рады высказала депутат Ольга Стефанишина.

Она призвала коллег обратить внимание на другие государства, которые начали активно вакцинировать население и, наоборот, постепенно снимают ограничения.

Правительства этих стран и министерства здравоохранения позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто, — сказала она своим политическим оппонентам.

Стефанишина напомнила, что Украина вторая с конца в списке стран Европы по вакцинации населения. 17 марта 2021 года в государстве от коронавируса погибли 262 человека.

Прививочная кампания на Украине стартовала 24 февраля — там используют три вакцины Covishield, Pfizer и CoronaVac. Российскую вакцину «Спутник V» Киев регистрировать отказался.

При этом ради ускорения вакцинации на Украине киевские власти готовы освободить от ответственности за побочные эффекты от вакцин фармакологические компании, которые их производят, писал NEWS.ru.