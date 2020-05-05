В Таджикистане опровергли сообщения о лечении Рахмона в Германии

https://static.news.ru/photo/a0bcdc48-8edf-11ea-b055-fa163e074e61_660.jpg Эмомали Рахмон Фото: Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон/facebook.com

Информация об отъезде на лечение в Германию президента Таджикистана Эмомали Рахмона является недостоверной. Об этом заявил советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.

По словам советника, представитель таджикской оппозиции в эмиграции Шарофиддин Гадоев распространяет в соцсетях ложь о том, что президент болен и на самолёте доставлен в Германию.

Как отметил Рахмонзода, Эмомали Рахмон находится на своём рабочем месте. А самолёт, про который говорится в сообщении, доставил из Германии в Таджикистан гуманитарный груз, пишет «Интерфакс».

Раее NEWS.ru писал, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил из Резервного фонда своей зарплаты $1,24 млн для выплат врачам, борющимся с коронавирусом.