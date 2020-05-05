В Таджикистане опровергли сообщения о лечении Рахмона в Германии

Информация об отъезде на лечение в Германию президента Таджикистана Эмомали Рахмона является недостоверной. Об этом заявил советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.
По словам советника, представитель таджикской оппозиции в эмиграции Шарофиддин Гадоев распространяет в соцсетях ложь о том, что президент болен и на самолёте доставлен в Германию.
Как отметил Рахмонзода, Эмомали Рахмон находится на своём рабочем месте. А самолёт, про который говорится в сообщении, доставил из Германии в Таджикистан гуманитарный груз,
Раее NEWS.ru писал, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил из Резервного фонда своей зарплаты $1,24 млн для выплат врачам, борющимся с коронавирусом.
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