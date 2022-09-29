В стиле Лукашенко: Минск дружит с Абхазией, отказывая ей в признании Зачем президент Белоруссии ездил в Абхазию — создавать союзное государство или договариваться о строительстве санаториев?

Фото: president.gov.by

Поездка президента Белоруссии Александр Лукашенко в непризнанную Минском Абхазию оказалась резонансной. Лукашенко стал первым руководителем страны — участницы СНГ (кроме РФ — инициатора признания Абхазии), который нанёс визит в эту республику. После чего белорусскому президенту сразу напомнили его прошлые заявления о «поддержке территориальной целостности Грузии», о встречах с руководителями страны и о договорённостях с Тбилиси касательно экономического сотрудничества. Ради чего президент Белоруссии отказался от своей прежней позиции — в материале NEWS.ru.

Белорусские государственные СМИ назвали эту поездку посещением президентом исторических мест северо-восточного побережья Чёрного моря, в ходе которой он встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания. Российские СМИ пишут об «официальном визите Лукашенко в Абхазию». В Тбилиси посещение президентом Белоруссии «оккупированной части Грузии» назвали грубым нарушением международного права. Эксперты, пытаясь отыскать причины этой поездки, говорят как о её политических, так и экономических основаниях. В то же время они отмечают, что абхазский визит нанёс по политическому имиджу Лукашенко в глазах Запада новый удар. Известно, что ещё не так давно белорусский президент заверял Тбилиси в признании территориальной целостности страны, подчёркивая, что «позиция Белоруссии по этому вопросу остаётся неизменной».

Лукашенко поехал в Абхазию сразу после встречи в Сочи с президентом России, напомнил в беседе с NEWS. ru белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Наверняка перед Лукашенко подняли вопрос о том, чтобы белорусское руководство более активно поддерживало Россию в её конфликте с Украиной и Западом. Нынешний уровень поддержки, скорее всего, Москву не устраивает. Оказавшись под столь серьёзным давлением, Лукашенко выбрал, на его взгляд, самый лёгкий вариант поддержки — поездку в Абхазию для знакомства, по версии официальных медиа, с историческими местами, где заодно и повидался с президентом Бжанией. Получается, что Лукашенко вроде де-юре не признаёт независимость этой республики, а де-факто признал. Это и есть компромисс, на который он идёт под давлением Москвы. Поскольку РФ находится в изоляции со стороны Запада, подобные жесты внимания к признанным ею субъектам приятны, — считает собеседник интернет-издания.

Карбалевич полагает, что результатом поездки «по историческим местам» станет резкое ухудшение отношений между Минском и Тбилиси, которое могут дойти и «до крайних дипломатических форм».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Белорусский пограничник на дежурстве

Тбилиси предсказуемо выразил протест президенту Белоруссии. Его абхазский визит впервые за долгие годы объединил власти этой страны и оппозицию в резком неприятии «попрания принципов международного права». Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на свой странице в Twitter «строго осудил» поездку Лукашенко в «регион Грузии Абхазию», подчеркнув, что она «противоречит международному праву, как и двусторонним отношениям между нашими странами». МИД Грузии вызвал для объяснений посла Белоруссии в Грузии Анатолия Лиса. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе пообещал «строжайшую реакцию по поводу визита», в то время как оппозиционеры из грузинской партии «Гирчи» сожгли портрет Лукашенко перед белорусским посольством в Тбилиси.

Грузинские эксперты, пытаясь отыскать истинные цели встречи Лукашенко и Бжания, предполагают, что они могли обговаривать новые политические конфигурации с участием Абхазии. Есть мнение, что эту частично признанную республику пытаются уговорить вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Тбилисский политолог Гела Васадзе выдал более неожиданную гипотезу: Лукашенко поручили обговорить с абхазскими коллегами проект создания Союзного государства Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

Это совсем не бред, а форма нормализации отношений между РФ и Грузией путем инициативы Москвы по созданию этакого союза, а-ля федерации. Будет оно реализовываться на практике или нет, не так уж и важно. Москве нужен прорыв отношений с Тбилиси... Понятно, что без решения проблем с оккупированными территориями это невозможно. А при таком раскладе российские войска вполне могут покинуть Сухуми и Цхинвали, переехав в хорошо знакомые им Батуми и Ахалкалаки. При этом открытие железной дороги через Абхазию видится в Москве небольшим, но приятным бонусом, — пишет политолог в своём Telegram-канале «Новости с Кавказа».

Гела Васадзе предполагает, что «заставить абхазов полюбить нас» гораздо сложнее, чем в недавнем прошлом заставить возненавидеть. Для этой неблагодарной и тяжелой миссии был выбран Лукашенко, подчёркивает эксперт.

Фото: president.gov.by Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с абхазским коллегой Асланом Бжания

Абхазские собеседники NEWS.ru традиционно не согласились с версиями из Тбилиси. Фантастическими их назвал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг, предложив более «приземлённую причину» приезда в Пицунду белорусского президента.

Визит Лукашенко в Абхазию готовился несколько месяцев, весной к нам приезжал глава его администрации, встречался с руководством республики. У Белоруссии экономические интересы в Абхазии. В Очамчирском районе для неё выделены 40 га в прибрежной полосе для строительства пансионатов. Это, правда, заболоченные земли, но их можно осушить — до начала XX века вся приморская Абхазия была заболоченной, абхазы поэтому не жили у моря, даже Сухум когда-то строили на холмах. Визит Лукашенко не надо рассматривать через призму «политических перспектив». Не думаю, что Москва нуждается в признании Абхазии Минском, ведь нынешние российско-грузинские отношения более-менее нормальные, грузинская территория служит транзитным коридором для доставки грузов в РФ. Инал Хашиг главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда»

Сухумский журналист и политолог напомнил, что в Абхазии за любую публичную инициативу по изменению нынешнего статуса республики грозит уголовное наказание, поэтому никакие «союзные государства» в данном случае невозможны.

Пансионаты на абхазском побережье, конечно, нельзя назвать грандиозным экономическим проектом для Минска, но в условиях тяжёлых санкций страна, видимо, согласна и на столь скромные масштабы. Что сегодня реально достижимо для Белоруссии, тем она и пользуется. Конечно, из-за такого проекта ставятся под удар экономические отношения с Грузией, хотя товарооборот между странами не очень и велик: в прошлом году он составил почти $97 млн. Для сравнения можно отметить, что товарооборот между Белоруссией и Азербайджаном приближается к $1,5 млрд. Однако белорусский президент не раз демонстрировал хорошее умение разрешать противоречия с недовольными им главами государств в пользу, как правило, Минска.