В Минске водитель сбил омоновца, избегая задержания

Фото: Darius Mataitis/imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов вступили в стычки с протестующими в районе проспекте Пушкина в Минске. Сотрудники ОМОНа стреляют по людям резиновыми пулями и применяют светошумовые гранаты.

Активисты стараются построить баррикады, вся площадь в дыму, передаёт BBC со ссылкой на своего корреспондента. Крики людей слышны даже за два квартала от этого места, — рассказали очевидцы. Серьёзно пострадал...