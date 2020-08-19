В Минске умер житель Бреста, в которого стреляли во время протестов

https://static.news.ru/photo/ec18fb10-e1fd-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Global Look Press

Геннадий Шутов из Бреста, получивший в ходе акций протеста в своём родном городе огнестрельное ранение в голову, скончался в минском военном госпитале.

Об этом сообщает издание TUT.BY со ссылкой на родственников погибшего. По их словам, очевидцы рассказывали, что Шутов ни с кем не дрался и не конфликтовал.

По мнению свидетелей произошедшего, выстрел, смертельно ранивший Геннадия, был произведён с крыши здания. Пуля попала ему в голову. Мужчину госпитализировали в Брестскую областную больницу, а затем вертолётом переправили в военный госпиталь в Минск. При этом родственники не могли найти Геннадия двое суток.

По словам дочери Шутова, врачи диагностировали у него «повреждения мозга тяжёлые и обширные» и не стали давать никакого прогноза. Утром 19 августа он скончался.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии обнаружено тело члена избирательной комиссии — 29-летнего Константина Шишмакова. Его достали из реки Неман через три дня после исчезновения. Во время работы на выборах президента страны мужчина отказался подписать протокол голосования.