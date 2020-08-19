В Минске умер житель Бреста, в которого стреляли во время протестов

Геннадий Шутов из Бреста, получивший в ходе акций протеста в своём родном городе огнестрельное ранение в голову, скончался в минском военном госпитале.
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По мнению свидетелей произошедшего, выстрел, смертельно ранивший Геннадия, был произведён с крыши здания. Пуля попала ему в голову. Мужчину госпитализировали в Брестскую областную больницу, а затем вертолётом переправили в военный госпиталь в Минск. При этом родственники не могли найти Геннадия двое суток.
По словам дочери Шутова, врачи диагностировали у него «повреждения мозга тяжёлые и обширные» и не стали давать никакого прогноза. Утром 19 августа он скончался.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии обнаружено тело члена избирательной комиссии — 29-летнего Константина Шишмакова. Его достали из реки Неман через три дня после исчезновения. Во время работы на выборах президента страны мужчина отказался подписать протокол голосования.
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