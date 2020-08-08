В Минске прогремели взрывы

https://static.news.ru/photo/a095d02a-da8a-11ea-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: belteanews/twitter.com

Несколько взрывов раздалось в столице Белоруссии, где проходят акции протеста, участники которых не довольны результатами президентских выборов.

Взрывы раздались на пересечении проспекта Машерова и улицы Сторожовской в центре Минска. Поднимается облако дыма, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

В ночь на 10 августа протестующие в центре Минска начали строить баррикады. При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает фаеры и бросает их в сторону силовиков. Отмечается, что при разгоне манифестантов некоторые из них становились на колени перед ОМОНом и просили их не бить. У милиционеров участники акции наблюдают помповые ружья.

Как писал NEWS.ru ранее, МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами в Минске.