Минск призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус

Международное сообщество должно осудить террористические методы, подобные атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он призвал международное сообщество не отмалчиваться.

Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы, — сказал Варанков.

Ранее стало известно, что в атакованном автобусе, следовавшем из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Как уточнили в Следственном комитете, пострадавшие при ударе госпитализированы.

Также политолог Юрий Светов выразил мнение, что Белоруссия будет укреплять обороноспособность и готовиться к эскалации после инцидента с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. По его словам, Минск и Москва осознают, что доказать целенаправленную атаку Киева именно по белорусским гражданам крайне сложно.