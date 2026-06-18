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18 июня 2026 в 14:43

Минск призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус

Фото: Пресс-служба врио губернатора/РИА Новости
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Международное сообщество должно осудить террористические методы, подобные атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он призвал международное сообщество не отмалчиваться.

Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы, — сказал Варанков.

Ранее стало известно, что в атакованном автобусе, следовавшем из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Как уточнили в Следственном комитете, пострадавшие при ударе госпитализированы.

Также политолог Юрий Светов выразил мнение, что Белоруссия будет укреплять обороноспособность и готовиться к эскалации после инцидента с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. По его словам, Минск и Москва осознают, что доказать целенаправленную атаку Киева именно по белорусским гражданам крайне сложно.

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