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18 июня 2026 в 13:21

Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами

В МИД Белоруссии заявили о праве на ответные действия в отношении Украины

Минск, Белоруссия Минск, Белоруссия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Белоруссия продолжит защищать жизни своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие меры в отношении Украины, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Руслан Варанков. Также белорусская сторона потребовала от Украины предоставить исчерпывающие объяснения произошедшего.

Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны, — сказал он.

Варанков также сообщил, что белорусским зарубежным представительствам поручено поднять данный вопрос на международных площадках. По его словам, тема инцидента не останется только в рамках двусторонних отношений. В связи с произошедшим МИД Белоруссии уже дал указания всем загранучреждениям страны, в первую очередь постоянным представительствам при международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и СНГ.

17 июня ВСУ беспилотником атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В результате погибла сопровождавшая спортсменов женщина. По данным Минздрава Белоруссии, в результате инцидента госпитализированы восемь человек, включая шестерых детей.

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