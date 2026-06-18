Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами В МИД Белоруссии заявили о праве на ответные действия в отношении Украины

Белоруссия продолжит защищать жизни своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие меры в отношении Украины, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Руслан Варанков. Также белорусская сторона потребовала от Украины предоставить исчерпывающие объяснения произошедшего.

Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны, — сказал он.

Варанков также сообщил, что белорусским зарубежным представительствам поручено поднять данный вопрос на международных площадках. По его словам, тема инцидента не останется только в рамках двусторонних отношений. В связи с произошедшим МИД Белоруссии уже дал указания всем загранучреждениям страны, в первую очередь постоянным представительствам при международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и СНГ.

17 июня ВСУ беспилотником атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В результате погибла сопровождавшая спортсменов женщина. По данным Минздрава Белоруссии, в результате инцидента госпитализированы восемь человек, включая шестерых детей.