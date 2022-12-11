В Минске оценили ситуацию на границе республики МВД Белоруссии: обстановка у границ страны вызывает беспокойство

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Ситуация с безопасностью в Белоруссии находится под контролем, но вызывает беспокойство обстановка у границ. Об этом заявил в интервью телеканалу ОНТ заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков. Он, в частности, обратил внимание на ситуацию на Украине и участие там в боевых действиях формирований из числа оппозиционно настроенных белорусов. Также минских силовиков беспокоят войска НАТО у западной границы страны.

На данный момент мы видим, что внутренняя обстановка находится под полным контролем. Конечно, настораживают, напрягают внешние контуры, — сказал Карпенков.

Он подчеркнул, что белорусские силовики следят за событиями на Украине и в соседних странах Запада, дабы не допустить попытки силовой смены власти у себя в государстве. Если подобные попытки случатся, Карпенков пообещал дать на них ответ.

Ранее сообщалось, что ЕС выделил €25 млн на «развитие гражданского общества» и поддержку «демократических устремлений» в Белоруссии. Средства утвердили в рамках финансирования программы EU4Belarus, которая обеспечит 450 стипендий для белорусских активистов и приглашение в ЕС «по обмену» для 500 человек. Деньги, в частности, направят организациям, отстаивающим «демократию и права человека».

В свою очередь в пресс-службе палаты представителей Национального собрания республики сообщили, что власти Белоруссии намерены ввести смертную казнь по статье о государственной измене для должностных лиц и военнослужащих. Соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении.