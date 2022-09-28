В МИД Абхазии оценили вероятность войны с Грузией Глава МИД Абхазии: вероятность войны с Грузией высока

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вероятность войны Грузии с Абхазией будет считаться высокой до момента подписания договора о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. По его словам, стороны могут это сделать в начале октября во время очередного раунда Женевских дискуссий. Ардзинба добавил, что Вашингтон оказывает давление на Грузию для открытия «второго фронта» против России. Министр отметил, что в Грузии растет число контрактов на поставку боевых разведывательных БПЛА, расширяются контакты с НАТО, грузинские военные проводят учения с США.

Пока мы не подпишем с Грузией соглашение о неприменении силы на площадке Женевских дискуссий, а оно по-прежнему не подписано, мы будем считать вероятность войны высокой. А поскольку Грузия это соглашение не подписывает, то мы исходим из этого, — сказал Ардзинба.

Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны на фоне призывов украинских представителей открыть «второй фронт» против России заявили о готовности провести референдум по данной теме. Он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает подобную идею, но готов выслушать мнение народа.

Кобахидзе позже объяснил, что его заявление о возможном проведении референдума является сарказмом с примесью иронии. По словам парламентария, население страны выступает однозначно против войны.