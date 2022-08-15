МЧС Армении заявило о пропавшем без вести россиянине после взрыва в Ереване МЧС Армении: гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва на рынке в Ереване

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global look Press

Гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва на рынке в Ереване, сообщили в МЧС Армении, передает ТАСС. Пресс-секретарь ведомства Айк Костанян также уточнил число пропавших без вести.

Согласно последним данным, 17 человек числятся пропавшими без вести, один из них гражданин РФ, другой — гражданин Ирана, — сказал он.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека» и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.

На данный момент известно, что при взрыве на оптовом рынке погибли шесть человек, такие данные приводит МЧС страны. Всего в результате инцидента пострадал 61 человек.

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования по поводу гибели людей в торговом центре в Ереване.