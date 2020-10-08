В Киргизии выпроводили из здания и. о. главы Госкомитета нацбезопасности

https://static.news.ru/photo/1d6b89ae-0a07-11eb-aad6-fa163e074e61_660.jpg Омурбек Суваналиев Фото: president.kg

Исполняющего обязанности главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) Омурбека Суваналиева выпроводили из центрального здания ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГКНБ, в процедуре «изгнания» генерал-майора приняли участие руководство, ветераны и личный состав Госкомитета.

По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил, — объяснили свой поступок участники.

В ведомстве также отметили, что ГКНБ не намерен быть политическим орудием для достижения корыстных целей определённых групп, «главная цель — это служение во благо народа и процветание Кыргызстана». В Госкомитете также добавили, что личный состав работает в штатном режиме, «сил и средств для защиты здания ГКНБ и восстановления правопорядка в стране достаточно».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера страны Кубатбека Боронова. Основанием для отставки Боронова стало заявление самого премьера. Отправленные в отставку члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина, писал NEWS.ru.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.