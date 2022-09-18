В Киргизии заявили о росте числа погибших в ходе конфликта с Таджикистаном Минздрав Киргизии: число погибших в ходе конфликта с Таджикистаном возросло до 59

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Число граждан Киргизии, погибших в ходе конфликта с Таджикистаном, выросло, до 59, сообщает пресс-служба киргизского Минздрава. Количество пострадавших составило 144 человека.

В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела еще 13 погибших. Общее число погибших достигло 59, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Киргизии заявили, что вооруженные силы Таджикистана заранее планировали вооруженное нападение на республику. По словам представителей ведомства, обвинения со стороны Душанбе в нападении являются «ничтожной попыткой перекинуть ответственность за совершенные преступления».

Вооруженный конфликт на границе двух республик вспыхнул 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав.

16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня на границе. Однако на следующий день погранслужба Киргизии заявила об обстреле таджикскими военными из минометов села Паскы Арык в Баткенском районе.

В Таджикистане ранее заявили о 38 погибших и более 20 пострадавших в ходе конфликта.