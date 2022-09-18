МИД Киргизии: Таджикистан заранее планировал нападение на границе

Фото: AP/TASS

Вооруженные силы Таджикистана заранее планировали вооруженное нападение, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Киргизии. По словам представителей ведомства, обвинения со стороны Душанбе в нападении является «ничтожной попыткой перекинуть ответственность за совершенные преступления».

МИД Кыргызской Республики считает необходимым заявить, что расценивает события, произошедшие 14-17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан в отношении нашего государства. Голословные обвинения таджикской стороны в совершении «акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан» являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику, — говорится в официальном сообщении.

Представители МИД заявили о готовности предоставить фото- и видеоматериалы в качестве доказательств того, что Таджикистан первый открыл огонь. По их словам, также на материалах зафиксированы и другие «бесчинства и преступления» совершенные таджикской стороной.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день погранслужба Киргизии обвинила таджикских военных в обстреле села Паскы Арык в Баткенском районе.

Как сообщили в МИД Киргизии, в результате конфликта погибло 46 граждан республики и еще 140 были ранены. В Таджикистане заявили о 38 погибших и более 20 пострадавших.