В Киргизии 11 апреля пройдёт референдум об изменениях в Конституцию

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Парламент Киргизии одобрил назначение референдума о внесении изменений в конституцию на 11 апреля. Соответствующее решение принято на заседании законодательного собрания в четверг, 11 марта.

За принятие законопроекта проголосовали 94 депутата, против высказались шестеро.

Большинством голосов депутаты сегодня одобрили закон о назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона «О конституции Кыргызской Республики», согласно которому всенародное голосование состоится 11 апреля 2021 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

В частности, в изменениях в конституцию речь идёт об усилении полномочий президента, сокращении срока его правления страной с шести до пяти лет и разрешении одному и тому же человеку занимать высший пост в республике два раза подряд.

В день референдума в Киргизии также пройдут выборы в местные органы власти.

Как сообщал NEWS.ru, 4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, после которых недовольные результатами граждане вышли на митинги, протесты переросли в беспорядки. Они продолжались несколько дней. После этого власти отменили итоги голосования, 15 октября Жээнбеков ушёл с поста главы государства. Временно исполнять обязанности президента стал освобождённый из заключения во время беспорядков экс-депутат партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров. Позже он победил на досрочных президентских выборах в стране, набрав 79% голосов.