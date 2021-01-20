ЦИК Киргизии объявила Садыра Жапарова победителем выборов президента

https://static.news.ru/photo/0eb976b4-5b38-11eb-b71d-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: facebook.com/SadyrJaparov1968

Садыр Жапаров официально признан ЦИК Киргизии победителем прошедших 10 января в стране досрочных президентских выборов. За него отдали голоса 79% пришедших на избирательные участки граждан.

Утверждены результаты досрочных выборов президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года, — цитирует ТАСС главу киргизской ЦИК Нуржан Шайлдабекову.

Ранее стало известно, что по итогам подсчёта 100% бюллетеней установлено, что Жапарова поддержали 79,23% избирателей. За него проголосовали свыше 1,1 млн человек. Второе место занял Адахан Мадумаров, набравший лишь 95 тысяч голосов — 8,8%.

Напомним, что должность президента Киргизии стала вакантной после того, как осенью Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне беспорядков в Бишкеке. Протестные настроения в стране возникли после парламентских выборов, на которые прошли только проправительственные партии, а ещё 14 фракций не смогли преодолеть порог в 7%.

Как сообщал NEWS.ru, Садыр Жапаров заявил, что Россия останется стратегическим партнёром республики. Он также напомнил, что страны связывают очень давняя история взаимоотношений.