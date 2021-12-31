В Киеве завершилось факельное шествие украинских националистов

Украинские националисты устроили факельное шествие, приуроченное к 113-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Мероприятие завершилось перед зданием офиса украинского президента, сообщает ТАСС.

Участники акции собрались в парке Шевченко и прошлись колонной по центру столицы в сопровождении полицейских. У некоторых участников шествия в руках были замечены флаги Украины, портреты с изображением Бандеры и националистическая символика, — сообщает агентство.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть националисту Степану Бандере звание Героя Украины. Соответствующее заявление на имя главы государства направил Львовский областной совет. По мнению депутатов, деятельность Бандеры была символом борьбы государства за независимость.

Бандера являлся одним из инициаторов создания УПА (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ). Звание героя страны ему присвоил в 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. Через несколько месяцев Донецкий окружной суд признал указ недействительным, поскольку Бандера не являлся гражданином Украины.