Ариф Адыгезалов

В Казахстане возросло число жертв аварии на шахте МЧС Казахстана: число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 38

29 октября 2023 в 11:29

Фото: AP/ТАСС

Казахстан. Карагандинская область. Караганда. На снимке, предоставленном пресс-службой президента Казахстана, родственники погибших шахтеров во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым