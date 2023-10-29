Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана достигло 38, сообщается на сайте МЧС республики. В настоящее время ведутся поиски еще восьми горняков. Отмечается, что спасательным работам препятствуют разрушенное шахтное оборудование и вывалы в некоторых местах.
На шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски восьми шахтеров продолжаются, — говорится в сообщении.
Взрыв на шахте произошел в ночь на 28 октября. Сообщалось, что причиной трагедии стал взрыв газометана. К месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде.
В аварийно-спасательных работах на месте происшествия задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб». Также продолжается контроль газовой обстановки.
Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в воскресенье, 29 октября. Глава республики встретился с родственниками погибших и пообещал помощь в расследовании всех обстоятельств случившегося.