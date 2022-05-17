В Казахстане проведут ревизию нерешённых вопросов с Россией Президент Казахстана поручил провести инвентаризацию нерешённых вопросов с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Фото kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после совещания с правительством поручил кабмину провести инвентаризацию нерешённых вопросов во взаимоотношениях с Россией, сообщила пресс-служба главы государства в своём Telegram-канале. В частности, речь идёт о казахстанско-российском торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также взаимодействии приграничных регионов.

По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешённых вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учётом геоэкономических реалий, — говорится в сообщении.

2 апреля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой, темой которого стало торгово-экономическое сотрудничество в условиях кризиса на Украине. Тогда главы государств подтвердили настрой на укрепление отношений между двумя странами и стратегическое партнёрство, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее государственный Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» перестал рассматривать возможность привлечения финансирования в рублях. Причиной послужили санкции в отношении российских банков. Единственным акционером фонда является правительство Казахстана. Организация основана в 2008 году в виде коммерческой структуры, её задача заключается в повышении благосостояния республики и поддержке модернизации национальной экономики.