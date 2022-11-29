В Казахстане назвали число россиян, прибывших в страну с 21 сентября Глава Минтруда Казахстана: с 21 сентября в страну въехали более 400 тысяч россиян

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Около 100 тысяч россиян остаются в Казахстане с момента прибытия в страну в конце сентября, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в страну прибыли более 400 тысяч россиян, чуть больше 320 тысяч выехали.

По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь, - сказала Дуйсенова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в страну стало приезжать большое количество россиян. Глава государства заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих граждан.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что Казахстан будет выдавать властям России уклонистов от мобилизации при определенных условиях. Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело, при этом инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.