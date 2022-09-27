В Казахстане назвали условия выдачи уклонистов российским властям Глава МВД Казахстана Ахметжанов: страна выдаст уклонистов властям России , если они находятся в розыске

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Марат Ахметжанов

Казахстан будет выдавать властям России уклонистов от мобилизации при определенных условиях, заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, передает «Sputnik Казахстан». Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело, при этом, инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.

Он подчеркнул, что страна не намерена сообщать России о всех гражданах бегущих от мобилизации, а только о тех, которые есть в базах данных розыска. По словам казахстанского министра, процесс выдачи закреплен договором, ратифицированным парламентами двух стран.

У двух государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях, но правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из РФ, нет — заявил он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы России. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

Глава СПЧ Валерий Фадеев, в свою очередь, заявил, что ограничение выезда мужчин с территории Российской Федерации является нарушением прав человека, поскольку не было выпущено указа или закона, запрещающего это.