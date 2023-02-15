В Казахстане арестовали подростка, напавшего с топором на школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростку, напавшему с топором на учащихся школы в Казахстане, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу специализированного следственного суда города Петропавловска. Под стражей несовершеннолетний пробудет два месяца.

15 февраля 2023 года специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего сроком на два месяца, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Инцидент произошел 13 февраля в школе №4 Петропавловска. Ученик девятого класса пришел в школу примерно за 20 минут до начала занятий. В туалете надел на лицо белую самодельную маску, взял кухонные топор и нож, которые пронес в рюкзаке, и выбежал в коридор. Там он напал на двоих учащихся десятого класса и одного сверстника. Пострадавшие получили ранения в область головы и предплечья. Двое из них госпитализированы, третьему медики оказали помощь на месте. Нападавший был задержан совместными усилиями учеников и педагогов.

По данным МВД Казахстана, устроивший нападение подросток в конце прошлого года проходил лечение в психиатрической клинике. Оттуда он был выписан с рекомендацией «продолжить обучение по общеобразовательной программе».