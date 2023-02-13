Девятиклассник с топором напал на сверстников в петропавловской школе

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Министерство внутренних дел Казахстана

Утром девятиклассник пронес в школу № 4 Петропавловска кухонный топор и нож и напал на учеников, передает корреспондент МИА «Казинформ». Школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника, он был задержан. По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, нападение произошло около 08:00.

Двое пострадавших находятся в детской областной больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку оказали помощь на месте.

Состояние детей стабильное. Сумки учеников не обыскивают. [Напавший] зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается, — сказал Жашибеков.

Как сообщается на сайте местной прокуратуры, по факту нападения начато досудебное расследование по ст. 24 ч.3 – ст. 99.ч.2 п.1, п.14 УК РК (покушение на убийство). По предварительным данным, несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете. В рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка его действиям и работе администрации школы.

7 февраля поножовщина случилась в химкинском лицее. Пятиклассница с ножом напала на сверстницу в туалете, а затем вернулась в класс и объявила всем, что убила ее. Пострадавшую девочку госпитализировали. В подмосковный СК для разбирательства были переданы уголовные дела о покушении на убийство школьницы и по факту халатности.

10 февраля детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что состояние здоровья 11-летней пострадавшей улучшается. По ее словам, школьницу перевели в обычную палату, у нее уже появился аппетит, а раны заживают.