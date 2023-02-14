Стали известны подробности задержания школьника с топором в Казахстане Напавшего на старшеклассников в школе Казахстана задержали сами ученики и педагоги

Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look press

Подростка, напавшего с топором на старшеклассников школы № 4 в Петропавловске в Казахстане, задержали сами ученики и педагоги, рассказал Sputnik Казахстан первый замглавы МВД республики Марат Кожаев. Он пояснил, что нападавший пришел в школу примерно за 20 минут до начала занятий. В туалете он надел на лицо белую самодельную маску, взял кухонные топор и нож, которые пронес в рюкзаке, и выбежал в коридор.

Там он дважды ударил десятиклассника топором в область головы, затем нанес три удара обухом по голове и предплечью ученице 10 класса, после чего напал на девятиклассника, также ударив его обухом топора по голове.

Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего, — сказал замглавы МВД.

Кожаев добавил, что в конце прошлого года нападавший проходил лечение в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алма-Ате. Оттуда он был выписан с рекомендацией «продолжить обучение по общеобразовательной программе».

Как сообщалось ранее, нападение устроил учащийся девятого класса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Двое пострадавших старшеклассников находятся в больнице, третьему медпомощь была оказана на месте.