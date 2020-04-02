В Казахстане 28 врачей заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c45aa600-7597-11ea-98a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

В Казахстане выявлено 453 случая заражения коронавирусом, три пациента скончались, 29 излечились. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

По словам главы Минздрава, состояние 11 пациентов оценивается как тяжёлое, ещё одного — как крайне тяжёлое. Все они находятся на лечении в отделении интенсивной реанимации. Среди инфицированных коронавирусной инфекцией — 28 медиков.

В Нур-Султане и Алма-Ате гражданам разрешается выходить из дома только на работу или для покупки еды и лекарств. Места массового скопления людей, такие как парки и набережные, в двух крупнейших городах Казахстана закрыты, писал NEWS.ru.