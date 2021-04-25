Два российских миротворца получили ранения в Карабахе

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Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», официального подтверждения информации нет.

Военнослужащие получили ранения после того, как их транспортное средство подорвалось на мине. Данных о состоянии россиян пока нет.

Ранее министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, в том числе миротворческую миссию, осуществляемую российскими военными.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.