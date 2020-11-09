В Ереване задержаны двое нападавших на спикера парламента Армении

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Полиция Еревана задержала двоих участников протестных акций в городе, причастных к нападению и избиению на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

В связи с нападением на спикера парламента возбуждено уголовное дело. Два человека задержаны, выявление и поиск остальных продолжается, — приводит «Интерфакс» слова премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Отмечается, что избитый демонстрантами Мирзоян был госпитализирован и перенёс операцию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ереване и других городах страны проходят массовые беспорядки в связи с подписанием соглашения о завершении конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном при участии России.

Демонстранты, требующие отмены соглашения, ворвались в здание парламента и правительства страны. Протестующие выдвинули ультиматум парламенту.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.