В Ереване проходит митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения. Ереван. Люди у Дома правительства Армении

Жители Еревана устроили митинг у здания правительства Армении из-за ситуации в Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В настоящее время на площади у здания находятся около 500 человек, они выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в том, что его политика привела к обострению ситуации. Они требуют правительство страны вмешаться.

Более 100 тысяч граждан Армении находятся в Нагорном Карабахе. Вы должны защитить их, не смотрите со стороны, — заявили митингующие.

Отмечается, что участники митинга перекрыли все въезды и выезды на площадь Республики. В настоящее время движение там остановлено. В ответ на протестные акции премьер-министр Армении заявил, что в стране звучат призывы к государственному перевороту. Он подчеркнул, что правительство республики и правоохранительные органы отреагируют на эти призывы в соответствии с установленным законодательством.

Министерство обороны Азербайджана ранее объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что в рамках этих мероприятий будут наноситься удары по военным объектам Армении. Местных жителей предупредили об открытии гуманитарного коридора на Лачинской дороге для эвакуации. Кроме того, в Баку намерены обеспечить защиту административных, социальных, образовательных и других гражданских объектов в регионе. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.